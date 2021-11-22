وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان - صورة

الوكيل الإخباري - توفيت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

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وأعلن الخبر الحزين زوجها النائب المصري أيمن أبو العلا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر صورة لها برفقته وعائلته وكتب معلقا عليها: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون".

وكانت تدهورت حالة أسماء الصحية في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أن كشف المسؤول عن صفحتها الخاصة: "أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلاً الدعاء".





المصدر - الفن