الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 02:09 م

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان - صورة

3709541_1637581819


الوكيل الإخباري - توفيت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

اضافة اعلان

 

وأعلن الخبر الحزين زوجها النائب المصري أيمن أبو العلا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر صورة لها برفقته وعائلته وكتب معلقا عليها: "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون".

 

وكانت تدهورت حالة أسماء الصحية في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أن كشف المسؤول عن صفحتها الخاصة: "أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلاً الدعاء".

 


 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a1c0c52f9ea02b0876edfb45df9e4677f28f0854-270721094926

قصي خولي يكشف حقيقة خضوعه لعملية تجميل بـ 90 ألف دولار - فيديو

041384d2-9913-4790-98d5-f41a2b276de7

أسرة سهير البابلي تكشف عن آخر كلماتها ووصيتها الوحيدة - فيديو

Amr_Diab_With_World_Music_Awards

عمرو دياب يتصدر هذه القائمة في مصر - صورة

21-11-21-247340195

شاهد...النجوم يرثون ​سهير البابلي​ بكلمات مؤثرة

6675056-572252132

ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الصورة مع زوجها

20190207174716-e1620344247915

لقاء عفوي يجمع دانييلا رحمة بـ عبد المنعم عمايري - صور

أخبار متعلقة
21-11-21-247340195

شاهد...النجوم يرثون ​سهير البابلي​ بكلمات مؤثرة

1006590_1558697578

إسعاد يونس تفجع بوفاة سهير البابلي

349036_0

خبر وفاة حمو بيكا يتصدر الترند

7337ca12f152ecdbf2b7cdd65d9f890d6bf6e1a4-201121151500

سمية الألفي تنهار بالبكاء بسبب فاروق الفيشاوي -فيديو

2018515211319484636620155994840844

الموت يفجع الفنان ​فادي صبيح

1409947543_t_1378905542

وفاة فنانة كويتية شهيرة عن عمر صغير