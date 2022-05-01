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الأحد، 01-05-2022 04:37 م

وفاة النجمة الأمريكية ناعومي جود

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الوكيل الإخباري - توفيت مغنية موسيقى الريف الأمريكية، ناعومي جود، أمس السبت، عن عمر ناهز 76 عاما.

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وكانت ناعومي معروفة بالثنائي الذي شكلته "The Judds" مع ابنتها وينونا.


وشاركت وينونا وشقيقتها الممثلة آشلي "حزنهما العميق" لوفاة والدتهما ناعومي، على حساباتهما في "انستغرام". وقالتا دون مزيد من التفاصيل "لقد فقدنا أمنا الرائعة بسبب مرض عقلي".

وشكلت ناعومي ووينونا جود ثنائي ناجح في أواخر السبعينيات، وفازتا بالعديد من الجوائز بما في ذلك خمسة غرامي.

 

ومن أشهر أغاني الأم وابنتها "Love Can Build A Bridge" و "Mama He's Crazy" و "Girls 'Night Out".

 

RT

 




 

 


 

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