أحتاج إلى معجزة.. فنانة مصرية تكشف تطورات مرضها

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية إنجي عبد الله عن آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها لا تزال تخضع لجلسات علاج منتظمة لمواجهة ورم حميد في جذع المخ. اضافة اعلان





وأوضحت أنها تتردد على المستشفى لتلقي العلاج ثم تعود إلى منزلها، في محاولة للتعايش مع حالتها، قائلة: "ما زلت أقول إني محتاجة معجزة علشان أخف"، معربة عن أملها في التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية ونشاطها الفني.





