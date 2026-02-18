أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

02:04 م

الوكيل الإخباري- بإيقاع متصاعد وأجواء مشحونة بالتوتر، فتحت الحلقة الأولى من مسلسل سوا سوا أبواب الحكاية على عالم مليء بالأسرار، حيث تتشابك المصائر بين الحب والخوف والذنب، من خلال قصة شاب وفتاة ينتميان إلى منطقة شعبية ويخوضان صراعًا قاسيًا مع الحياة.





ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"



تبدأ أحداث الحلقة الأولى داخل أحد المستشفيات التي تقدم العلاج بالمجان، حيث يظهر الفنان أحمد مالك مجسدًا شخصية "إبراهيم"، الشاب الذي يحاول بكل السبل إنقاذ من يحب. ويساعد "إبراهيم" الشابة "أحلام"، التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى المفتي، على إدراج ملفها ضمن الحالات المستحقة للعلاج، ويتمكن من تحقيق ذلك، لكن نجاحه لا يكتمل، إذ يكتشف أحد أفراد الأمن الواقعة، لتنطلق مطاردة سريعة داخل أروقة المستشفى تكشف مبكرًا حجم المأزق الذي يعيشه الثنائي.



وقبل هذه اللحظة المتوترة، تلتقي "أحلام" بمدير المستشفى خارج المبنى، حيث يحاول معاكستها، لتنشب بينهما مشادة كلامية حادة تمهّد لتطورات أخطر لاحقًا.



حب على المحك وقرارات تهدد المستقبل



تكشف الحلقة الأولى عن استعداد "إبراهيم" و"أحلام" لعقد قرانهما بعد يومين فقط، غير أن سلسلة من القرارات المفاجئة تعصف بهذا الحلم. إذ يتعرّف مدير المستشفى على "أحلام" عبر كاميرات المراقبة، ويقرر إبلاغ الشرطة، لتتحول محاولة العلاج إلى قضية قانونية.



وفي خط درامي آخر، يصدم "رياض"، والد "أحلام"، ابنته بإعلانه العدول عن زواجها من "إبراهيم"، وإصراره على تزويجها من "أمير"، صديقه المقرّب، متهمًا إياها بأنها السبب في فقدان شقيقها الوحيد. تدخل "أحلام" في دوامة من الانكسار والصدمة، وتقرر إخبار "إبراهيم" بما حدث، فينطلق غاضبًا لمواجهة "أمير"، لكنه يُفاجأ بتدخل "رياض" الذي يؤكد أن القرار أصبح نهائيًا، معتبرًا أن "أمير" هو الاختيار الأنسب، وسط أجواء يخيّم عليها الحزن وإشارات خفية إلى سر قديم لم يُكشف بعد.



كيف انتهت الحلقة الأولى من "سوا سوا"؟



في ذروة التشويق، يظهر "أمير" في حفل زفافه، بينما يترصده أحمد عبد الحميد حاملًا سكينًا، ويكاد أن يعتدي عليه، لكن الكاميرا تترك المصير معلّقًا من دون حسم. وفي المقابل، تهرب "أحلام" باحثة عن "إبراهيم"، إلا أن النهاية تأتي صادمة مع إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة، لتُغلق الحلقة على سؤال كبير: من سيدفع ثمن هذه الليلة؟

