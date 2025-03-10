أحداث الحلقة 11 من مسلسل 'المداح 5': صراع الشر يبدأ بالتصاعد

الوكيل الإخباري- يتابع الجمهور بشغف عرض مسلسل "المداح" الجزء الخامس يومياً، حيث تنال الحلقات تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع عرض الحلقة 11. فقد طرح المتابعون على منصة "X" العديد من التساؤلات حول علاقة الطفل الذي ظهر في الحلقة بالشيخ جاد (حمادة هلال)، مؤكدين أن هناك علاقة غامضة ومثيرة تثير الفضول حوله.

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تفاصيل الحلقة 11 من "المداح 5":

في مشهد فلاش باك، يبحث الشيخ جاد (حمادة هلال) عن صديقه جعفر الذي يسكن الجبل، ويسأله عن القطعة الأثرية التي أخبرته عنها تاج (يسرا اللوزي) في الحلقات السابقة. هذه القطعة الأثرية التي قالت عنها تاج إنها سلاحه ضد الشر.

وفي مفاجأة أخرى، تظهر ست الحسن (غادة عادل) وتحاول إقناع الشيخ جاد بالانضمام إليهم، لكنه يرفض.

في الوقت الحاضر، تستمر المؤامرات، حيث تحاول فحيح المختبئة في هيئة صابر قتل هنية (البنت الضائعة من والدها)، لكن الراهب التي تلاحقها تتدخل، في الوقت الذي ينتشر فيه الوباء في المنطقة ويصاب والد هنية.

على الجانب الآخر، تصل منال (دنيا عبد العزيز) وحسن (خالد سرحان) إلى رحاب (هبة مجدي)، حيث يتحدثان عن صابر وتساءلا عما إذا كان هو الجن أو صابر الحقيقي.

تبدأ ست الحسن وملك الأحمر (خالد الصاوي) في السيطرة على أحلام رحاب، وتعمل على تكوين تحالفات جديدة.

كما تشهد الحلقة ظهور ست الحسن في هيئة إنسانة تدعى فريدة، التي تقوم بزيارة مريم (مي كساب) وتحذرها من صديقة ابنها، وتحثها على استكمال إثارة الفزع لدى الناس.

في محاولة أخرى من صابر للتعرف على الساحر الموجود في البلدة، يواجه الرفض من الناس، لكنه يقرر مساعدة الرجل المريض. أثناء ذلك، يسمع هنية تقول جملة غامضة عن "معبد نيرون"، وهو ما يدفعه للتوجه إلى المعبد. وعند وصوله، يلتقي هناك مع الملك الأحمر، مما يرفع وتيرة التشويق للمزيد من الصراعات بين قوى الشر.

تستمر الألغاز والتوترات في تصاعد مع تقدم الأحداث في المسلسل، ما يجعل المشاهدين في حالة ترقب دائم لمجريات الأحداث القادمة.