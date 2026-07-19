الأحد 2026-07-19 01:07 م

أسعار قياسية لحفل عمرو دياب الجديد في مصر

ثبق
عمرو دياب
 
الأحد، 19-07-2026 08:07 ص

الوكيل الإخباري-  يحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً يوم 7 أغسطس/آب المقبل في منطقة U Arena بالساحل الشمالي في مصر، ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل".

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ويُعد الحفل أول احتفال للهضبة بإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، إذ دعا جمهوره عبر "فيسبوك" لحضور ما وصفه بـ"أضخم حفلات عمرو دياب هذا الصيف".


وحددت الجهة المنظمة أسعار التذاكر بـ1300 جنيه للفئة العادية، و2500 جنيه لفئة Fan Pit، و10 آلاف جنيه لفئة Front Line، فيما بلغت أسعار الطاولات المخصصة لـ6 أشخاص 120 ألف جنيه، ووصلت صالات Right Lounges المخصصة لـ8 أشخاص إلى 300 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار).

 
 


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