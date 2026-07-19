أسعار قياسية لحفل عمرو دياب الجديد في مصر

الوكيل الإخباري- يحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً يوم 7 أغسطس/آب المقبل في منطقة U Arena بالساحل الشمالي في مصر، ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل".

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ويُعد الحفل أول احتفال للهضبة بإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، إذ دعا جمهوره عبر "فيسبوك" لحضور ما وصفه بـ"أضخم حفلات عمرو دياب هذا الصيف".