أسعار قياسية لحفل عمرو دياب الجديد في مصر

ويُعد الحفل أول احتفال للهضبة بإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"، إذ دعا جمهوره عبر "فيسبوك" لحضور ما وصفه بـ"أضخم حفلات عمرو دياب هذا الصيف".
وحددت الجهة المنظمة أسعار التذاكر بـ1300 جنيه للفئة العادية، و2500 جنيه لفئة Fan Pit، و10 آلاف جنيه لفئة Front Line، فيما بلغت أسعار الطاولات المخصصة لـ6 أشخاص 120 ألف جنيه، ووصلت صالات Right Lounges المخصصة لـ8 أشخاص إلى 300 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار).
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