أصالة تثير الجدل بسبب شخص أراد التقاط صورة ‘سيلفي‘ معها

المشهد الذي أضفى طابعًا حميميًا وألفة كبيرة على الحفل، قوبل بتفاعل واسع من رواد المنصات، الذين أشادوا بـ"تواضع أصالة وقربها من محبيها"، معتبرين أن هذه اللحظة عكست روحها الصادقة ومحبتها الحقيقية لجمهورها.
وعبر حسابها على إنستغرام، علّقت أصالة على أجواء الحفل قائلة:
"ما كانت حفلة.. كانت وطن، كانت فرح، عهد من المحبة الخالصة... شكراً يا نور عيوني، كتير كتير كتير أسعدتموني"
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