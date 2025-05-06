الثلاثاء 2025-05-06 02:46 م
 

أصالة تثير الجدل بسبب شخص أراد التقاط صورة ‘سيلفي‘ معها

يبر
أصالة نصري
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري- تصدرت الفنانة أصالة نصري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول واسع لمقطع من حفلها الأخير في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، ظهرت فيه وهي تُبعد رجال الأمن للاقتراب من جمهورها، ثم تفاجئ أحد معجبيها بقبلة عفوية على خده أثناء التقاط صورة "سيلفي".

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المشهد الذي أضفى طابعًا حميميًا وألفة كبيرة على الحفل، قوبل بتفاعل واسع من رواد المنصات، الذين أشادوا بـ"تواضع أصالة وقربها من محبيها"، معتبرين أن هذه اللحظة عكست روحها الصادقة ومحبتها الحقيقية لجمهورها.


وعبر حسابها على إنستغرام، علّقت أصالة على أجواء الحفل قائلة:
"ما كانت حفلة.. كانت وطن، كانت فرح، عهد من المحبة الخالصة... شكراً يا نور عيوني، كتير كتير كتير أسعدتموني"

 

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