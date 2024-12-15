أول تعليق لـ ميادة الحناوي بعد سقوط نظام الأسد - فيديو

الوكيل الإخباري- في أول تعليق لها بعد إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت الفنانة السورية ميادة الحناوي: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة".

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وأضافت خلال كلمة لها من حفلها الجمعة في مملكة البحرين: "مثلي مثل كل الناس ما كنّا منعرف شيء أبدا"، آملة أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.





#ميادة_الحناوي #سوريا pic.twitter.com/JiCWvAIPLn في أول تعليق لها بعد سقوط نظام الأسد، عبرت الفنانة ميادة الحناوي عن معاناتها كـ"سورية" خلال فترة "صعبة وظالمة"، وقالت خلال حفلها في البحرين: "مثلنا مثل الجميع، لم نكن نعرف شيئًا أبداً" #اخبار_المشهد December 15, 2024

وتداول الجمهور تصريح سابق لميادة تعرب فيه عن دعمها لنظام الأسد، قائلة: "أنا أدعم الرئيس بشار الأسد ومن لا يعجبه ذلك من جمهوري يضرب رأسه في الحائط".



وسبق وقدمت أغنية "يا حافظ العهد" التي غنتها للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.