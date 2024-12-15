أول تعليق لـ ميادة الحناوي بعد سقوط نظام الأسد - فيديو

وسبق وقدمت أغنية "يا حافظ العهد" التي غنتها للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق من جورج وسوف بعد سقوط الأسد
-
الفنان المصري نبيل الحلفاوي يدخل في غيبوبة
-
سامر المصري يتحدث عن تهديدات "المساج وصيدنايا" بسوريا
-
بعد سنوات من تأييد الأسد .. دريد لحام يوجه رسالة للشعب السوري - فيديو
-
فنان سوري شهير: كنت مطلوب من المخابرات السورية وحرموني من تجديد الجواز
-
فنان شهير يكشف عن كواليس لقاء مع بشار الأسد (فيديو)
-
"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين
-
حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي