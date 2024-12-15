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أول تعليق لـ ميادة الحناوي بعد سقوط نظام الأسد - فيديو

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تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   في أول تعليق لها بعد إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت الفنانة السورية ميادة الحناوي: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة".

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وأضافت خلال كلمة لها من حفلها الجمعة في مملكة البحرين: "مثلي مثل كل الناس ما  كنّا منعرف شيء أبدا"، آملة أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.

 

 

وتداول الجمهور تصريح سابق لميادة تعرب فيه عن دعمها لنظام الأسد، قائلة: "أنا أدعم الرئيس بشار الأسد ومن لا يعجبه ذلك من جمهوري يضرب رأسه في الحائط".

 وسبق وقدمت أغنية "يا حافظ العهد" التي غنتها للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

 

لبنان 24

 

 
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