الثلاثاء 2026-06-23 03:02 م

إصابة وإغماء لمقدمة 'ذا فويس كيدز' تثير القلق

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أندريا طايع
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الممثلة اللبنانية أندريا طايع قلق محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

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وأصيبت طايع بنوبات إغماء متكررة تُعرف طبياً بـ"الإغماء الوعائي المبهم" نتيجة انخفاض حاد في ضغط الدم، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجرح فوق العين.


وطمأنت أندريا جمهورها، مؤكدة أنها بخير، وقدمت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.

 
 


gnews

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