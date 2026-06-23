إصابة وإغماء لمقدمة 'ذا فويس كيدز' تثير القلق

الوكيل الإخباري- أثارت الممثلة اللبنانية أندريا طايع قلق محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

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وأصيبت طايع بنوبات إغماء متكررة تُعرف طبياً بـ"الإغماء الوعائي المبهم" نتيجة انخفاض حاد في ضغط الدم، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجرح فوق العين.