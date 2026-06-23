إصابة وإغماء لمقدمة 'ذا فويس كيدز' تثير القلق

وأصيبت طايع بنوبات إغماء متكررة تُعرف طبياً بـ"الإغماء الوعائي المبهم" نتيجة انخفاض حاد في ضغط الدم، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجرح فوق العين.
وطمأنت أندريا جمهورها، مؤكدة أنها بخير، وقدمت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.
-
أخبار متعلقة
-
ريم البارودي تنهي أزمتها مع متابع بعد اعتذار أسرته
-
ما وراء الكواليس.. إليسا تخطف الأنظار في حفلها الأخير - صورة
-
بعد تدهور صحته.. دعوات لإنصاف فضل شاكر
-
رحيل أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الموسيقى الحديثة
-
ممثلة شهيرة توثق لحظة سرقة منزلها وتطلب المساعدة - فيديو
-
صورة أشعلت الإنترنت.. ما حقيقة زواج إليسا من وائل كفوري؟
-
دموع فنان مصري تشعل مواقع التواصل.. ماذا قال عن والده؟ - فيديو
-
رحيل فنان عالمي شهير