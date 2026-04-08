إلهام شاهين توضح سبب غيابها عن دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة إلهام شاهين الجدل المثار حول غيابها عن المنافسة الدرامية، خصوصًا في الموسم الرمضاني، كاشفة عن معاييرها الصارمة التي باتت تحكم تواجدها على الشاشة، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى جمهورها، إن كانت تفكر في الاعتزال. وأوضحت شاهين، على هامش مشاركتها في إحدى الفعاليات الفنية، أن غيابها ليس مجرد استراحة، أو تفكير في الاعتزال، بل هو نتيجة أزمة في النصوص التي تُعرض عليها.

وقالت إلهام شاهين: "قدمت أكثر من 100 فيلم و60 مسلسلاً.. ماذا سأقدم جديداً؟"، مؤكدة على أنها ترفض تمامًا فكرة تكرار نفسها، مشيرة إلى أن الأعمال الكتابية الحالية تفتقر إلى الأفكار التي تقنعها بالعودة إلى الدراما. ورغم غيابها عن المشاركة بالتمثيل في الموسم الرمضاني 2026، حرصت إلهام شاهين على التواجد كمشاهدة ومتابعة دقيقة، معربة عن إعجابها بالمستوى الفني للموسم الدرامي في رمضان.