الجمهور قلق.. شائعة جديدة تُلاحق جورج وسوف هذه حقيقتها

ويأتي انتشار الشائعة في وقت يستعد فيه جورج وسوف للعودة بقوة إلى المسرح، حيث أعلن مؤخرًا عن إحيائه حفلين غنائيين في أوروبا، الأول في ألمانيا يوم 24 مايو، والثاني في السويد في اليوم التالي، 25 مايو. كما كشف "كازينو لبنان" عن حفل جديد قيد التحضير للفنان الكبير، لم يُحدَّد موعده بعد.
وكان وسوف قد أثار بعض المخاوف الشهر الماضي بعد ظهوره جالسًا طوال حفل زفاف ابنه حاتم، ما أعاد التساؤلات حول حالته الصحية، خاصة في ظل تدهور حالته خلال السنوات الماضية، بعد فقدانه لنجله وديع عام 2023 عقب مضاعفات عملية جراحية.
ورغم هذه الظروف، يبدو أن جورج وسوف يصر على مواصلة مشواره الفني، مؤكداً لمتابعيه أنه لا يزال حاضراً بقوة على الساحة، حيث يتضمن جدوله الفني حفلات تمتد حتى العام المقبل، في دلالة واضحة على استمراره وإصراره على العطاء.
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