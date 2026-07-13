السجن يلاحق مديرة أعمال فنانة شهيرة

وتعود الواقعة إلى اصطدام سيارة كانت تقودها راندا بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة الشاب بكسر في قدمه، قبل أن تُحيل نيابة مصر الجديدة القضية إلى المحكمة المختصة بتهمة الإصابة الخطأ.
-
أخبار متعلقة
-
أول ظهور لفضل شاكر بعد الإفراج عنه - صورة
-
وعكة صحية مفاجئة لفنان ومخرج سوري شهير.. وزوجته الفنانة تكشف حالته
-
صدمة في الوسط الفني.. فنان مصري يواجه مرضاً خطيراً
-
لم تفلح محاولات إنقاذها.. رحيل فنانة هندية شهيرة عن 88 عاماً
-
أول ظهور للهضبة.. مفاجأة من كواليس ألبوم عمرو دياب الجديد - صور
-
إعلامية عربية تعلن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال
-
وفاة بيبينو دي كابري.. رحيل أحد أبرز أصوات الغناء الإيطالي عن 86 عاماً
-
فنانة مصرية تتعرض للسرقة 3 مرات خلال إجازتها خارج البلاد