السجن يلاحق مديرة أعمال فنانة شهيرة

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الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنح مصر الجديدة في القاهرة بسجن راندا، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، لمدة شهر مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه، بتهمة التسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم أمام مستشفى الطيران. اضافة اعلان





وتعود الواقعة إلى اصطدام سيارة كانت تقودها راندا بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة الشاب بكسر في قدمه، قبل أن تُحيل نيابة مصر الجديدة القضية إلى المحكمة المختصة بتهمة الإصابة الخطأ.









