السبت 2026-01-03 10:44 م

الفنان العراقي عاصم حجازي يطلق أحدث أغانيه ويشعل تفاعل الجمهور

السبت، 03-01-2026 10:10 م
الوكيل الإخباري-   أطلق الفنان عاصم حجازي أحدث أغانيه، التي جاءت بروح جديدة وأسلوب موسيقي مميز، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لطرحها على المنصات الرقمية.اضافة اعلان


وتحمل الأغنية طابعًا فنيًا خاصًا يعكس تطور تجربة حجازي الفنية، حيث تجمع بين الإحساس العالي والكلمات القريبة من الناس، إلى جانب لحن عصري يواكب الذائقة الموسيقية الحالية.

وأكد عاصم حجازي أن هذا العمل يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أن الأغنية قُدِّمت بحب وشغف، ومتمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتلامس مشاعرهم.

يُذكر أن الأغنية متاحة حاليًا عبر مختلف المنصات الموسيقية، وسط توقعات بتحقيق نسب استماع ومشاهدة مرتفعة.
 
 


