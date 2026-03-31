الممثل الأفضل في مصر لشهر رمضان 2026

وأظهر الاستطلاع أن الجمهور اختار باسم سمرة كأفضل ممثل في الموسم الرمضاني، بنسبة تفضيل بلغت 15.2% عن أدواره في المسلسلات المعروضة، تلاه آسر ياسين بنسبة 10.5%، وماجد الكدواني بنسبة 9.1%. كما شمل الاستطلاع تقييماً للفنانين الشباب والصاعدين، حيث جاء عصام عمر في المرتبة الأولى بين الفنانين الشباب بنسبة 53.5%، فيما تصدرت جلا هشام قائمة أفضل ممثلة صاعدة بنسبة 24.5%.
وعلى صعيد الأداء الكوميدي، اختار الجمهور مصطفى غريب كأفضل ممثل كوميدي لهذا الموسم، بنسبة تفضيل بلغت 18.2%، متفوقاً على بقية الفنانين الشباب في هذا النمط. وأكدت نتائج الاستطلاع أن الأداء التمثيلي وجودة الشخصيات والحبكة الدرامية كانت من أبرز العوامل التي دفعت الجمهور لاختيار الفنانين المفضلين لديهم هذا الموسم، مشيرة إلى أهمية تقديم أعمال تجمع بين المهارة الفنية والقصة الجاذبة للمشاهد.
