الثلاثاء 2026-03-31 03:43 م

الممثل الأفضل في مصر لشهر رمضان 2026

الممثل الأفضل في مصر لشهر رمضان 2026
الثلاثاء، 31-03-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   أجرى مركز بحوث ودراسات الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة استطلاعا لتقييم أداء الفنانين والممثلين في دراما رمضان 2026.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى، مديرة المركز، أن الاستطلاع - الذي يُجرى للعام الرابع على التوالي - يستهدف دراسة تفضيلات الجمهور في اختيار أفضل الممثلين والممثلات، وتقييم أدائهم الفني في المسلسلات المعروضة، إلى جانب التعرف على أسباب تفضيلهم لهؤلاء الفنانين، ومقترحات الجمهور لتحسين مستوى الأداء التمثيلي والمحتوى الدرامي.


وأظهر الاستطلاع أن الجمهور اختار باسم سمرة كأفضل ممثل في الموسم الرمضاني، بنسبة تفضيل بلغت 15.2% عن أدواره في المسلسلات المعروضة، تلاه آسر ياسين بنسبة 10.5%، وماجد الكدواني بنسبة 9.1%. كما شمل الاستطلاع تقييماً للفنانين الشباب والصاعدين، حيث جاء عصام عمر في المرتبة الأولى بين الفنانين الشباب بنسبة 53.5%، فيما تصدرت جلا هشام قائمة أفضل ممثلة صاعدة بنسبة 24.5%.


وعلى صعيد الأداء الكوميدي، اختار الجمهور مصطفى غريب كأفضل ممثل كوميدي لهذا الموسم، بنسبة تفضيل بلغت 18.2%، متفوقاً على بقية الفنانين الشباب في هذا النمط. وأكدت نتائج الاستطلاع أن الأداء التمثيلي وجودة الشخصيات والحبكة الدرامية كانت من أبرز العوامل التي دفعت الجمهور لاختيار الفنانين المفضلين لديهم هذا الموسم، مشيرة إلى أهمية تقديم أعمال تجمع بين المهارة الفنية والقصة الجاذبة للمشاهد.

 

 
 


"الأونروا": استمرار المعاناة في غزة رغم وقف إطلاق النار

عربي ودولي "الأونروا": استمرار المعاناة في غزة رغم وقف إطلاق النار

القاضي يلتقي السفيرة الأسترالية

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفيرة الأسترالية

لجان خدمات المخيمات تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أخبار محلية لجان خدمات المخيمات تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: أي استهداف لمنشآت إسرائيل سينعكس فوراً على فلسطين

عربي ودولي رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: أي استهداف لمنشآت إسرائيل سينعكس فوراً على فلسطين

ترامب بشأن إيران: يجب على الدول شراء النفط من الولايات المتحدة

عربي ودولي ترامب بشأن إيران: يجب على الدول شراء النفط من الولايات المتحدة

أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة

أخبار محلية أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة

القوات المسلحة: استهداف الأردن بأربعة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية اعتُرضت جميعها

أخبار محلية القوات المسلحة: استهداف الأردن بأربعة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية اعتُرضت جميعها

جلالة الملك عبدالله الثاني

خاص بالوكيل ما دلالات رفض جلالة الملك لقاء نتنياهو ؟ المعايطة يوضح



 






