الممثل الأفضل في مصر لشهر رمضان 2026

الوكيل الإخباري- أجرى مركز بحوث ودراسات الرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة استطلاعا لتقييم أداء الفنانين والممثلين في دراما رمضان 2026.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى، مديرة المركز، أن الاستطلاع - الذي يُجرى للعام الرابع على التوالي - يستهدف دراسة تفضيلات الجمهور في اختيار أفضل الممثلين والممثلات، وتقييم أدائهم الفني في المسلسلات المعروضة، إلى جانب التعرف على أسباب تفضيلهم لهؤلاء الفنانين، ومقترحات الجمهور لتحسين مستوى الأداء التمثيلي والمحتوى الدرامي.



وأظهر الاستطلاع أن الجمهور اختار باسم سمرة كأفضل ممثل في الموسم الرمضاني، بنسبة تفضيل بلغت 15.2% عن أدواره في المسلسلات المعروضة، تلاه آسر ياسين بنسبة 10.5%، وماجد الكدواني بنسبة 9.1%. كما شمل الاستطلاع تقييماً للفنانين الشباب والصاعدين، حيث جاء عصام عمر في المرتبة الأولى بين الفنانين الشباب بنسبة 53.5%، فيما تصدرت جلا هشام قائمة أفضل ممثلة صاعدة بنسبة 24.5%.