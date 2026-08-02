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الموت يغيب نجماً صنع واحدة من أشهر الشخصيات التلفزيونية

سشي
فينسنت باستوري
 
الأحد، 02-08-2026 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأميركي فينسنت باستوري عن عمر 80 عاماً، بعدما عُثر عليه متوفى في منزله بمدينة نيويورك، عقب انقطاع التواصل معه لعدة أيام، فيما باشرت السلطات الأميركية التحقيق في ملابسات الوفاة.

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واشتهر باستوري بدور سالفاتور "بيغ بوسي" بونبينسيرو في مسلسل The Sopranos، الذي يعد أبرز محطات مسيرته الفنية، كما شارك في عدد من الأفلام الشهيرة، منها Goodfellas وCarlito's Way وGotti.


ورغم دخوله عالم التمثيل بعد سن الأربعين، نجح في بناء مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح أحد أبرز الوجوه المرتبطة بأعمال الجريمة والمافيا في السينما والتلفزيون الأميركي.

 
 


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