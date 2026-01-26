الإثنين 2026-01-26 10:42 ص

الموت يفجع الاعلامية اللبنانية جويل مردينيان

جويل مردينيان
جويل مردينيان
 
الإثنين، 26-01-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   فقدت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان والدها، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ونشرت جويل رسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستغرام"، عبّرت فيها عن حزنها العميق لفقدان والدها الذي وصفته بـ"بطلها الخارق".

وقالت جويل إن السرطان سرق منها أغلى ما تملك، وتحدثت عن صفات والدها الإنسانية، مؤكدة أنه كان مصدر الفرح والقوة في حياتهم، رجلًا شجاعًا ونبيلًا، يضع راحة الآخرين قبل راحته، حتى في أصعب لحظات مرضه.


وأضافت أن والدها غرس في أبنائه أجمل القيم، وترك بصمة عميقة ستظل حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية.


واستعادت ملامح من شخصية والدها، معبّرة عن إعجابها بصوته وحضوره، مؤكدة أنه كان بالنسبة لها ثروة حقيقية، ليس بما يملك، بل بما منح من حب واهتمام ودعم.

 
 


