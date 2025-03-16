انضمام نجوم جدد إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا

الوكيل الإخباري- انضمت الفنانة داليدا خليل إلى فريق عمل مسلسل "تحت الأرض"، حيث بدأت تصوير مشاهدها في دمشق اليوم، بعد انتقال التصوير إلى سوريا.

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داليدا خليل شاركت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من موقع التصوير، حيث ظهر العلم السوري الجديد، وعلقت على صورة مميزة تجمعها مع الفنان سامر المصري، قائلة: "أطيب أكلة شاورما بالشام مع الغالي".



انضم إلى المسلسل أيضاً الفنان فادي صبيح والفنان أيمن عبدالسلام، لينضما إلى مجموعة من أبرز نجوم العمل مثل مكسيم خليل، سامر المصري، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كارمن لبس، كرم شعراني، يزن السيد، لين غرة، علا الباشا، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، فرح يوسف، أويس مخللاتي، مازن العباس، وغيث الأدهمي، الذي يمثل وجهاً جديداً.



شركة "كلاكيت ميديا" كانت قد نقلت عمليات التصوير إلى سوريا بعد إزالة العوائق التي كانت تحول دون ذلك، ليتناسب العمل بشكل أفضل مع بيئة سوريا وجغرافيتها. وكان التصوير قد بدأ في إمارة أبوظبي قبل شهرين، على أن تستكمل بقية المشاهد هناك.



تدور أحداث "تحت الأرض" في دمشق مطلع العام 1900، حيث يقدم العمل دراما تشويقية تروي جريمة وصراعاً بين مجموعة من التجار في تلك الفترة. المسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم.

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