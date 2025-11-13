بدر الشعيبي يفاجئ جمهوره بزواجه الثالث ويشارك لحظات عقد القران - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان بدر الشعيبي زواجه للمرة الثالثة من سبأ الرشيدي، وشارك جمهوره صورًا من عقد القران عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تمنوا له حياةً سعيدة ومستقرة.

ونشرت شقيقة الشعيبي، دعاء الشعيبي، بطاقة تهنئة عبر "سناب شات" أكدت فيها أن عقد القران تم يوم 12 نوفمبر 2025، مع دعائها لهما بالبركة والتوفيق.



ويعد هذا الزواج الثالث للشعيبي، بعد زواجه من شوق بو راشد عام 2013 وأنجب منها ابنته الأولى حور، ثم زواجه من المحامية شوق البلوشي عام 2017 وأنجب منها فردوس وداليا.



ويأتي إعلان الزواج بعد فترة شهدت جدلاً بينه وبين طليقته شوق البلوشي حول رؤية أبنائه، حيث أعرب الشعيبي في تصريحات سابقة عن حرصه على رؤية بناته، فيما شددت البلوشي على احترام خصوصية حياتها وتجنب الخلافات العلنية.



