بعد الغناء.. هل يخوض راغب علامة تجربة التمثيل؟

الوكيل الإخباري - وعد راغب علامة قريباً بمفاجأة لم يكشف تفاصيلها، وقال عبر حسابه على إكس: "عندي لكم قريباً جداً مفاجأة كتير حلوة! فيكم تتوقّعوا شو هي؟".



واعتقد البعض أنها مشروع غنائي جديد يجمعه مع المصرية شيرين عبدالوهاب، في حين رأى بعضهم الآخر أنها "دويتو" غنائي، يجمعه مع نانسي عجرم.



ورأى آخرون أن المفاجأة ستتمثل في مشروع سينمائي، يدخل به التمثيل.



يُذكر أن علامة طرح في الأيام الماضية، أغنيته الجديدة "بيروت ولا روما" عبر قناته على يوتيوب.