بعد الغناء.. هل يخوض راغب علامة تجربة التمثيل؟

واعتقد البعض أنها مشروع غنائي جديد يجمعه مع المصرية شيرين عبدالوهاب، في حين رأى بعضهم الآخر أنها "دويتو" غنائي، يجمعه مع نانسي عجرم.
ورأى آخرون أن المفاجأة ستتمثل في مشروع سينمائي، يدخل به التمثيل.
يُذكر أن علامة طرح في الأيام الماضية، أغنيته الجديدة "بيروت ولا روما" عبر قناته على يوتيوب.
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