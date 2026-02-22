بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

وقالت المحامية نهاد أبوالقمصان، ممثلة الدفاع عن أسماء جلال، إن التعليقات والإيحاءات التي أضيفت في مرحلة المونتاج تجاوزت حدود المزاح المسموح، واعتُبرت مسيئة للكرامة والاعتبار الشخصي.
وأكدت أن المشاركة في برنامج ترفيهي لا تمنح أي جهة حق التنمر أو الإساءة.
وأضاف البيان أن المكتب القانوني يراجع محتوى الحلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع الاحتفاظ بحق أسماء جلال في مقاضاة أي جهة أو شخص أعاد نشر المحتوى المسيء.
