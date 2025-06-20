الجمعة 2025-06-20 02:40 م
 

بلاغ ضد محمد رمضان بسبب أغنية

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
 
الجمعة، 20-06-2025 12:36 م
الوكيل الإخباري-   تقدّم المحامي أحمد هلهل ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية أغنيته الجديدة "أنا أنت" التي طرحها مؤخرًا.اضافة اعلان


وجاء في البيان الصحفي الصادر عن المحامي أحمد هلهل:"فوجئنا بطرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة تحتوي على ألفاظ وعبارات تحمل سبًّا وقذفًا صريحًا لاسم عائلة هلهل، وهي من العائلات المصرية العريقة التي تمتد جذورها في عدة محافظات".

وأضاف البيان:"تضم العائلة كوادر محترمة من محامين وأطباء ورجال قانون، مما يجعل ما ورد في الأغنية إساءة صريحة لسمعة العائلة ومساسًا بكرامتها".

وطلب البلاغ:

وقف بث الأغنية
إحالة الفنان للتحقيق
اتخاذ الإجراءات القانونية
رد محمد رمضان

من جانبه، ردّ محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك:"كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، لم نقصد الإساءة للعائلة الكريمة، ونرجو سعة الصدر".

يُذكر أن محمد رمضان واجه مؤخرًا جدلًا آخر يتعلق بابنه الأصغر، قبل أن يتم التصالح بين العائلتين.

روسيا اليوم
 
gnews

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الفنان محمد رمضان

فن ومشاهير بلاغ ضد محمد رمضان بسبب أغنية



 
 





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