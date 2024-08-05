تأجيل طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله في السعودية

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على "إكس" " سيتم تأجيل طرح تذاكر حفل الفنان عبد المجيد عبد الله في أبها، وذلك لأسباب تقنية خارجة عن إرادتنا، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح الجديد قريباً".
ويأتي حفل عبد المجيد عبد الله ضمن الجدول الغنائي بفعاليات جولة المملكة، التي تجوب مدن السعودية مع نجوم الاغنية العربية.
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