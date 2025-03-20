تحت سابع أرض: موسى يخرج من السجن ويتفق مع الإمبراطور

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقات 19 و 20 من مسلسل "تحت سابع أرض" تصاعداً كبيراً في أحداثه، حيث دخل الضابط موسى الناجي (تيم حسن) السجن بتهمة قتل نزار (بيدروس برصوميان) وتورطه في التعاون مع الإمبراطور.

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إتفاق موسى مع الإمبراطور

تبدأ الحلقة باتفاق موسى مع الإمبراطور (عبد الفتاح المزين) على إدخال الأموال إلى السجن من خلال زين. في هذه الأثناء، يقوم العجان (تيسير ادريس) بزيارة بلقيس (كاريس بشار) لتسليمها الأموال التي طلبها مازن في مقابل سكوته. ويتفق مع بلقيس على تسليمه النصف الآخر من الأموال.



خروج موسى من السجن

بعد تسليم الأموال، يخرج موسى من السجن بعد انقضاء محكوميته، ويقرر طلب تسريحه النهائي من الخدمة. كما يقرر العجان الانتقام من بلقيس عبر خطف ابنتها، بينما يبقى الغموض يحيط بطريقة انتقام موسى من المقدم فجر.



تجديد التوتر في السلسلة

تستمر الأحداث في المسلسل، حيث يترقب المشاهدون ما سيحدث في الحلقات القادمة. وفي سياق آخر، عبر تيم حسن عن سعادته بانضمام عبد الفتاح المزين إلى المسلسل، مؤكداً في منشور له عبر إنستغرام: "منورنا يا أستاذ".

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