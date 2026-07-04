تدهور مفاجئ في صحة الفنان فضل شاكر ونقله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الفنان فضل شاكر تعرض أمس الجمعة لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري.



وذكرت صحيفة "النهار" أن الفنان فضل شاكر تعرض لأزمة صحية نتيجة ارتفاع شديد في ضغط الدم ومستويات السكر، إضافة إلى انسداد في الشرايين، ما أثار مخاوف من احتمال إصابته بجلطة قلبية، ليُنقل على إثر ذلك إلى المستشفى حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة.

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وفي سياق متصل، نفت وكيلة شاكر، المحامية أماتا مبارك، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن المحكمة العسكرية وافقت على إخلاء سبيله في ثلاثة ملفات، على أن يُحسم الملف الرابع خلال الساعات المقبلة.



وشددت مبارك على أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إخلاء سبيل شاكر، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وأن القضية لا تزال قيد المتابعة أمام الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات القانونية.