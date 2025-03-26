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"تست تست".. نادين نجيم توجه رسالة قاسية لمنتقديها - فيديو

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نادين نجيم
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-   نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو كوميدياً عبر "سناب شات"، حيث وجهت رسائل لاذعة لمهاجميها على مواقع التواصل الاجتماعي. في مقطع تم بثه أثناء جلسة مكياج، أدت نجيم مشهداً تمثيلياً ساخراً لشخص يوجه أوامر بشراء حسابات وهمية للهجوم عليها.

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وقالت بأسلوب هزلي: "اشتريلي 5 آلاف حساب مزيّف وابعتلي ياهن عند نادين نجيم، بدي ياهن يكتبوا عنها بشعة متسلّقة فاشلة". وأضافت: "راقبوا كل حساباتها، ما تخلوا فيها ولا كلمة". كما وصفت منتقديها بـ"الحيّات" مقلدة طريقة ردهم على الهاتف.


الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها، حيث أشادوا بأسلوبها الذكي في الرد على الهجوم، بينما أكدت نادين أن محاولات المترصدين لم تؤثر على مسيرتها المهنية.

 

 

et بالعربي

 
gnews

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