"تست تست".. نادين نجيم توجه رسالة قاسية لمنتقديها - فيديو

وقالت بأسلوب هزلي: "اشتريلي 5 آلاف حساب مزيّف وابعتلي ياهن عند نادين نجيم، بدي ياهن يكتبوا عنها بشعة متسلّقة فاشلة". وأضافت: "راقبوا كل حساباتها، ما تخلوا فيها ولا كلمة". كما وصفت منتقديها بـ"الحيّات" مقلدة طريقة ردهم على الهاتف.
الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها، حيث أشادوا بأسلوبها الذكي في الرد على الهجوم، بينما أكدت نادين أن محاولات المترصدين لم تؤثر على مسيرتها المهنية.
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