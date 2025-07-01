تصدرت الترند.. من هي ملكة جمال السعودية رومي القحطاني؟‎

وتستعد القحطاني لتمثيل السعودية في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" في إسبانيا، لتكون أول سعودية تشارك في الحدث. وأعربت عن فخرها بذلك عبر منشور على "إنستغرام" بجوار العلم السعودي.
القحطاني، المولودة في الرياض عام 1995، تحمل شهادة بكالوريوس في صحة الأسنان، وتعمل في مجال عروض الأزياء وتنظيم الفعاليات، إلى جانب نشاطها في التوعية بالقضايا البيئية.
وكانت قد لفتت الأنظار خلال عرض أزياء البحر في مايو الماضي، بإطلالة جمعت بين الجرأة والاحتشام، ما زاد من حضورها الإعلامي قبيل المسابقة العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
حسام حبيب يدافع عن شيرين.. وطبيبها يكشف تفاصيل وعكتها
-
صدمة لجمهور فنان أمريكي شهير بعد نقله للمستشفى وتشخيصه بمرض خطير-صورة
-
تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش تتحدّث لأول مرة عن زوجها - صورة
-
حقيقة وفاة الممثل السوري اسعد فضة
-
الدكتورة خلود تثير موجة جدل بسبب هدية خيالية
-
فنانة لبنانية مشهورة وابنتها تُنقلان إلى المستشفى في حادث يقلق الجمهور (صور)
-
محمد فؤاد يتصدر الترند مع اقتراب طرح ألبومه الجديد
-
لحظات رعب في حفل بيونسيه.. خلل فني يهدد حياتها على الهواء - فيديو