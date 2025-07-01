تصدرت الترند.. من هي ملكة جمال السعودية رومي القحطاني؟‎

الوكيل الإخباري- تصدّرت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية لعام 2021، اهتمام منصات التواصل بعد ظهورها الأخير بإطلالة غير تقليدية، أثارت تباينًا في الآراء، خصوصًا بسبب خط أبيض بين حاجبيها ونحافتها الملفتة، التي ربطها البعض بصرامة معايير مسابقات الجمال.

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وتستعد القحطاني لتمثيل السعودية في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" في إسبانيا، لتكون أول سعودية تشارك في الحدث. وأعربت عن فخرها بذلك عبر منشور على "إنستغرام" بجوار العلم السعودي.



القحطاني، المولودة في الرياض عام 1995، تحمل شهادة بكالوريوس في صحة الأسنان، وتعمل في مجال عروض الأزياء وتنظيم الفعاليات، إلى جانب نشاطها في التوعية بالقضايا البيئية.



وكانت قد لفتت الأنظار خلال عرض أزياء البحر في مايو الماضي، بإطلالة جمعت بين الجرأة والاحتشام، ما زاد من حضورها الإعلامي قبيل المسابقة العالمية.