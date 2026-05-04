تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هاني شاكر، مشيرة إلى تعرّضه لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في الحي السادس عشر في باريس، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة.

وأشارت المصادر، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحالة الصحية لـ"أمير الغناء العربي" شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.



وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن في وقت سابق تحسّن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وخروجه من العناية المركزة، وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي، قبل أن تطرأ انتكاسة مفاجئة أعادت حالته إلى وضع صحي حرج.