الإثنين 2026-05-04 11:10 ص

تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الراحل هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر
 
الإثنين، 04-05-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هاني شاكر، مشيرة إلى تعرّضه لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، عقب فترة من التحسن النسبي، ما استدعى نقله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "فوش" في الحي السادس عشر في باريس، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل سريع ويفارق الحياة.

اضافة اعلان


وأشارت المصادر، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحالة الصحية لـ"أمير الغناء العربي" شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وسط متابعة طبية دقيقة ومحاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج، ليرحل تاركًا حالة من الحزن بين محبيه.


وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن في وقت سابق تحسّن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وخروجه من العناية المركزة، وبدء مرحلة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي، قبل أن تطرأ انتكاسة مفاجئة أعادت حالته إلى وضع صحي حرج.


وعلّقت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على رحيله، قائلة: "فقدنا اليوم قيمة فنية وإنسانية لا تعوّض، هاني شاكر لم يكن مجرد مطرب، بل كان مدرسة في الفن الملتزم".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد"

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 93.300 دينار للغرام

أخبار محلية انخفاض على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 93.300 دينار للغرام

ب

فلسطين محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى

كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟

تكنولوجيا كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟

قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

طب وصحة قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

f

أخبار محلية بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي

روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن

عربي ودولي روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن

وظائف

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء



 
 






الأكثر مشاهدة

 