توقيف الممثل البريطاني كيفر ساذرلاند في هوليوود

الحادثة وقعت بعد منتصف الليل، وأظهرت التحقيقات الأولية أن ساذرلاند اعتدى على السائق ووجّه له تهديدات جنائية. وأُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الثاني من فبراير المقبل.
ولم يُصب السائق بجروح تستدعي العلاج، ولم يصدر أي تعليق من ممثلي ساذرلاند. يُذكر أن كيفر، نجل الممثل الراحل دونالد ساذرلاند، اشتهر بدور العميل جاك باور وشارك في أعمال سينمائية بارزة مثل The Lost Boys وStand By Me.
