توقيف الممثل البريطاني كيفر ساذرلاند في هوليوود

الوكيل الإخباري- أوقفت شرطة لوس أنجلوس الممثل الكندي البريطاني كيفر ساذرلاند، نجم مسلسل 24، بعد اعتدائه على سائق إحدى خدمات النقل عبر التطبيقات في منطقة هوليوود.

الحادثة وقعت بعد منتصف الليل، وأظهرت التحقيقات الأولية أن ساذرلاند اعتدى على السائق ووجّه له تهديدات جنائية. وأُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الثاني من فبراير المقبل.



ولم يُصب السائق بجروح تستدعي العلاج، ولم يصدر أي تعليق من ممثلي ساذرلاند. يُذكر أن كيفر، نجل الممثل الراحل دونالد ساذرلاند، اشتهر بدور العميل جاك باور وشارك في أعمال سينمائية بارزة مثل The Lost Boys وStand By Me.