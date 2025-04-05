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حسام حبيب يُفجّر مفاجأة ويُعلن قريبا عن ارتباطه رسميا

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حسام حبيب
 
السبت، 05-04-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   في خطوة مفاجئة، أكد الفنان المصري حسام حبيب كل ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار حول خوضه قصة حب جديدة واستعداده للارتباط وإعلان خطوبته بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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قال حسام في تصريحات صحافية إنه بالفعل يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، وسوف يعلن خبر ارتباطهما رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأضاف حبيب أن الفتاة التي سوف يرتبط بها ليست مصرية، والتقى بها منذ عدة أشهر بأحد الأماكن العامة على سبيل الصدفة، ونشأت بينهما علاقة صداقة، سرعان ما تحول الى إعجاب ثم حب، واتفقا على الارتباط بشكل رسمي، وسوف يقيم حفلًا صغيرًا يحضره بعض المقربين للاحتفال بالخطوبة.

لبنان 24

 
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