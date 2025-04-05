حسام حبيب يُفجّر مفاجأة ويُعلن قريبا عن ارتباطه رسميا

وأضاف حبيب أن الفتاة التي سوف يرتبط بها ليست مصرية، والتقى بها منذ عدة أشهر بأحد الأماكن العامة على سبيل الصدفة، ونشأت بينهما علاقة صداقة، سرعان ما تحول الى إعجاب ثم حب، واتفقا على الارتباط بشكل رسمي، وسوف يقيم حفلًا صغيرًا يحضره بعض المقربين للاحتفال بالخطوبة.
لبنان 24
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