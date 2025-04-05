حسام حبيب يُفجّر مفاجأة ويُعلن قريبا عن ارتباطه رسميا

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، أكد الفنان المصري حسام حبيب كل ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار حول خوضه قصة حب جديدة واستعداده للارتباط وإعلان خطوبته بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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