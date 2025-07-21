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حقيقة انفصال كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن رفاعي

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كريم محمود عبدالعزيز وآن رفاعي
 
الإثنين، 21-07-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر مصرية عن طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز من زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، بعد زواج دام قرابة 14 عامًا.

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وأكدت التقارير أن الانفصال تم قبل عدة أشهر باتفاق الطرفين، وسط شائعات غير مؤكدة عن ارتباط كريم بإحدى الفنانات.


وكان الثنائي قد تزوج عام 2011 بعد قصة حب قصيرة، وابتعدا منذ ذلك الحين عن الأضواء، إذ يفضل كريم الحفاظ على خصوصية حياته العائلية بعيدًا عن الإعلام.

 

ارم نيوز 

 
 
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