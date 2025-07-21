حقيقة انفصال كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن رفاعي

وأكدت التقارير أن الانفصال تم قبل عدة أشهر باتفاق الطرفين، وسط شائعات غير مؤكدة عن ارتباط كريم بإحدى الفنانات.
وكان الثنائي قد تزوج عام 2011 بعد قصة حب قصيرة، وابتعدا منذ ذلك الحين عن الأضواء، إذ يفضل كريم الحفاظ على خصوصية حياته العائلية بعيدًا عن الإعلام.
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