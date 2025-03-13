 
الخميس 2025-03-13 02:46 م
 

حمادة هلال يوضح حقيقة طلاسم 'المداح 5' بعد الجدل الكبير

المداح 5
مسلسل المداح 5
 
الخميس، 13-03-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري- أثار الجزء الخامس من مسلسل "المداح" الذي يُعرض في موسم رمضان 2025 جدلاً واسعاً بين الجمهور بسبب اعتماده على مشاهد الطلاسم والعناصر الغامضة، ما جعل العديد من المتابعين يطرحون تساؤلات حول محتوى العمل.

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وفي رد فعل له، نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ليؤكد أن المسلسل لا يتضمن أي طلاسم حقيقية، قائلاً: "لو كان في طلاسم فعلاً فأنا أول واحد هيتأذى، لكن الحمد لله، كلنا بخير، والعمل يسير بشكل طبيعي، والمهم أن المسلسل ناجح".


يُذكر أن الجزء الخامس من "المداح" يضم نخبة من النجوم مثل حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وتامر شلتوت. وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

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