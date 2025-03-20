دراما رمضان 2026: عودة مسلسلات بأجزاء جديدة تثير فضول المشاهدين

الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية موسم دراما رمضان 2025، بدأت بعض الأعمال المميزة في الإعلان عن عودتها بأجزاء جديدة، لتستمر في جذب أنظار المشاهدين بأحداث مشوقة ومحتوى متجدد يتماشى مع تطلعات الجمهور. إليكم أبرز المسلسلات التي تعود بأجزاء جديدة في رمضان 2026:

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1. "النص" يعود بجزء ثانٍ بعد النجاح الكبير

بعد نجاحه الساحق في رمضان 2025، أعلن صُنّاع مسلسل "النص" عن تقديم جزء ثانٍ في رمضان 2026. المسلسل الذي تدور أحداثه في فترة الثلاثينيات، يعرض مزيجًا من الجريمة والدراما الاجتماعية. وهو من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج حسام علي.



2. "جودر" يعود بجزء ثالث لاستكمال مغامرات "ألف ليلة وليلة"

تستمر مغامرات "جودر" المصري في الجزء الثالث من المسلسل الذي يعيد إلى الأذهان أجواء "ألف ليلة وليلة"، حيث يواجه البطل أحداثًا غامضة في حبكة ملحمية. يشارك في البطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وأحمد فتحي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.



3. "كامل العدد" قد يعود بجزء رابع

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في أجزائه السابقة، كشف المخرج خالد الحلفاوي عن إمكانية إنتاج جزء رابع من "كامل العدد". المسلسل يروي قصة ليلى (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامة) اللذين يواجهان تحديات جديدة في حياتهما الأسرية والمهنية. العمل يتميز بمزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية.



4. "أهل الخطايا" يعود بجزء ثانٍ بعد نجاح الموسم الأول

بسبب تفاعل الجمهور الواسع مع موسمه الأول، يعود مسلسل "أهل الخطايا" بجزء ثانٍ ليعرض المزيد من القضايا الاجتماعية والجرائم المستوحاة من الواقع بأسلوب درامي مشوق. يشارك في المسلسل جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، وغيرهم، من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



5. "العتاولة" مصير الجزء الثالث قيد الدراسة

لم يُحسم بعد قرار إنتاج جزء ثالث من مسلسل "العتاولة"، حيث أكد المخرج أحمد خالد موسى أن هذا القرار يعتمد على رد فعل الجمهور تجاه الموسم الثاني. يتناول المسلسل قصة نصار (أحمد السقا) الذي يواجه صراعات جديدة في عالم الجريمة بسبب مرض ابنته.



تستمر هذه الأعمال في جذب الاهتمام وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بمزيد من القصص المثيرة في رمضان 2026.