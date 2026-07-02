رحيل أسطورة الديسكو فيكتور ويليس

12:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لفرقة الديسكو الشهيرة Village People وفاة المغني الرئيسي الأمريكي فيكتور ويليس عن عمر ناهز 74 عامًا، إثر مرض وصف بأنه قصير لكنه شديد العدوانية. اضافة اعلان





وكان ويليس، المولود في ولاية تكساس الأميركية، الصوت الأساسي في الفرقة وأحد مؤلفي أبرز أغانيها العالمية مثل YMCA وGo West وIn The Navy.



وتأسست الفرقة عام 1977 على يد المنتج جاك مورالي، وحققت نجاحًا كبيرًا في أواخر السبعينيات بأغانيها وأدائها الاستعراضي المميز، حيث جسّد ويليس شخصيات متعددة من بينها الشرطي وضابط البحرية.



وغادر ويليس الفرقة عام 1980 قبل أن يعود إليها عام 2017، وشارك لاحقًا في أداء أغنية YMCA خلال تجمع عام 2025.



ويُذكر أن ويليس واجه خلال مسيرته نزاعات قانونية وأزمات شخصية، قبل أن يعود إلى النشاط الفني مجددًا بعد سنوات من الغياب.





