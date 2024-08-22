زوج أحلام يخرج عن صمته بعد أنباء انفصالهما

وقال الهاجري في فيديو نشره على حسابه في "سناب شات": "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وأضاف: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم".
وتابع: "أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره... ولا تصدقوا أي شيء يُقال، أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".
ودخلت أحلام ومبارك القفص الذهبي في 18 يونيو 2003، ولهما ثلاثة أبناء: فاهد (20 عاماً)، وفاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً).
انا والغالية روحين في جسد واحد، لاتصدقون اي شي يقال احنا مايفرقنا الا الموت ❤️ pic.twitter.com/lk62jc4xD0
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