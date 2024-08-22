 
الخميس 2024-08-22 09:53 ص
 

 

زوج أحلام يخرج عن صمته بعد أنباء انفصالهما

احلام الشامسي و مبارك الهاجري
احلام الشامسي و مبارك الهاجري
الخميس، 22-08-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   خرج مبارك الهاجري، بطل سباقات سيارات الرالي القطري، عن صمته إزاء موجة الشائعات التي تعرض لها مع زوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، حول انفصالهما ونشوب خلافات حادة بينهما.

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وقال الهاجري في فيديو نشره على حسابه في "سناب شات": "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".


وأضاف: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم".


وتابع: "أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره... ولا تصدقوا أي شيء يُقال، أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".


ودخلت أحلام ومبارك القفص الذهبي في 18 يونيو 2003، ولهما ثلاثة أبناء: فاهد (20 عاماً)، وفاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً).

 

 

لها

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