سرّ غامض وراء عزوبية فنانة لبنانية بارزة - فيديو

الوكيل الإخباري- قالت الممثلة والكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان إن عدم زواجها لم يكن قراراً مقصوداً أو بسبب غياب الفرص، موضحة أنها كانت تفكر في تأسيس عائلة، لكن انشغالها بالكتابة ومسيرتها المهنية دفعها إلى التركيز على عملها.

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وأضافت أن الزواج والإنجاب كانا سيتطلبان منها التفرغ للحياة العائلية، وهو ما رأت أنه قد يؤثر في قدرتها على الاستمرار في الكتابة والإبداع.