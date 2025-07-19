شاهد زفاف أسطوري لابن إيلي صعب بحضور نجوم الفن

الوكيل الإخباري- في أجواء ساحرة جمعت بين الفخامة والرقي، احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بزفاف نجله سيليو صعب على زين قطامي، وسط حضور كبير من نجوم الفن والمشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد السوشال ميديا العديد من اللقطات من الحفل الذي أُقيم في الهواء الطلق، وتزيّن بتفاصيل استثنائية، من بينها كعكة زفاف ضخمة وألعاب نارية مبهرة.



حضور فني لافت

إليسا خطفت الأنظار بفستان أصفر أنيق، وظهرت وهي تغني أغنيتها "عيشالك" بحماس كبير، قبل أن تدعو العروس لمشاركة العريس غناء المقطع الأخير من الأغنية، في مشهد عاطفي مؤثر.



نانسي عجرم حضرت مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، وبدت بإطلالة ذهبية جذابة، وقدمت للعروسين أغنيتها "لون عيونك"، وسط تفاعل لافت من الحضور.



نادين نسيب نجيم تألقت بفستان احمر ومجوهرات ماسية، وظهرت في أكثر من مقطع وهي ترقص بعفوية على أنغام "على العين موليتين"، كما تمايلت برفقة المؤثرة كارن وازن والممثلة التركية هاندا أرتشيل التي تفاعلت معها برقي ولطف.



مراسم رسمية وحفل أسطوري

وكان العروسان قد أكملا مراسم الزواج الدينية صباحًا في صرح بكركي، قبل الانتقال إلى الحفل الكبير الذي جمع أبرز نجوم المجتمع والفن، في واحدة من أفخم حفلات الزفاف التي شهدها الموسم.

الحدث حظي بتغطية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بجمال التنظيم وأناقة الحضور.





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