شطب أسماء جديدة من قائمة نقابة الفنانين السوريين

أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 08:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، شطب أسماء فنانين جدد من قائمة النقابة.

وشملت عملية الشطب كلا من توفيق اسكندر وريبال الهادي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية.

وتم توقيع القرار من قبل نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، مبررا بـ"خروج الأعضاء عن أهداف النقابة".


يذكر أنه في شهر أبريل 2025، شطبت نقابة الفنانين السورية اسم الممثلة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب إنكارها لجرائم النظام السوري السابق.

 

RT

 
 


gnews

ل

ن

