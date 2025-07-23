صورة جديدة لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز خلال تواجدها في أحد النوادي الرياضية برفقة الفنان كريم فهمي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

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وأشاد كثيرون بالكيمياء الواضحة بين الثنائي، خاصة بعد نجاحهما معًا في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة عالية وردود فعل إيجابية.



وتمنّى عدد من الجمهور عودة التعاون بين النجمين في عمل جديد قريبًا، معتبرين ظهورهما معًا "ثنائياً محبوباً على الشاشة".





