صورة جديدة لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي تشعل مواقع التواصل

وأشاد كثيرون بالكيمياء الواضحة بين الثنائي، خاصة بعد نجاحهما معًا في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة عالية وردود فعل إيجابية.
وتمنّى عدد من الجمهور عودة التعاون بين النجمين في عمل جديد قريبًا، معتبرين ظهورهما معًا "ثنائياً محبوباً على الشاشة".
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