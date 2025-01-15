 
الأربعاء 2025-01-15 03:12 م
 

طليق آيتن عامر يستغيث بسبب منعه من رؤية أطفاله

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آيتن عامر وطليقها
الأربعاء، 15-01-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   وجه مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلاً إنه يتم منعه من تنفيذ حكم قضائي يقضي بحقّه في رؤية أطفاله.

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وأكد عز العرب أنه لم ير أطفاله منذ عام، رغم محاولاته المتكررة لرؤيتهم، لكنه لم يُسمح له بذلك، مما دفعه لرفع دعوى قضائية للحصول على حكم يسمح له بالرؤية. ورغم حصوله على الحكم، إلا أن آيتن عامر لم تنفذ ذلك الحكم.

 

في المقابل، كانت آيتن عامر قد صرحت في وقت سابق بأنها وطليقها على تواصل دائم، وأنه كان مع أولادهما في بداية العام الدراسي. وأكدت أنه يظل على اتصال دائم معهما، وأنه كان موجودًا في أول يوم دراسي مع الأولاد.


من جهة أخرى، نشر محمد عز العرب عدة منشورات عبر "إنستغرام" يعبر فيها عن غضبه بسبب منع أطفاله من رؤيته، معبرًا عن استيائه من الأشخاص الذين كان لهم دور في هذا الوضع.


كما واجه عز العرب شائعات حول ارتباطه بالفنانة روبي، والتي نفتها بدورها مؤكدة أن علاقتها بعز العرب هي علاقة صداقة فقط، ولا صحة لأي أخبار عن ارتباطهما.

 

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