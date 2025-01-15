طليق آيتن عامر يستغيث بسبب منعه من رؤية أطفاله

من جهة أخرى، نشر محمد عز العرب عدة منشورات عبر "إنستغرام" يعبر فيها عن غضبه بسبب منع أطفاله من رؤيته، معبرًا عن استيائه من الأشخاص الذين كان لهم دور في هذا الوضع.
كما واجه عز العرب شائعات حول ارتباطه بالفنانة روبي، والتي نفتها بدورها مؤكدة أن علاقتها بعز العرب هي علاقة صداقة فقط، ولا صحة لأي أخبار عن ارتباطهما.
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