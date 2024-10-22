عرض أول.. "أيام الرصاص" لـ أيمن زيدان يضيء دار الأوبرا في دمشق

وينطلق العرض الأول للفيلم الروائي "أيام الرصاص" عند السادسة من يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في دار الأوبرا بدمشق، بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم أيمن زيدان، الذي يعد التجربة الثالثة له في عالم السينما.
العمل من كتابة وإخراج أيمن زيدان، بالتعاون مع السيناريست أحمد عدرا، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وهو أول فيلم سوري يُعرض في صالات السينما السعودية.
يروي الفيلم قصة صراع رجل يعمل على استعادة مكانته الاجتماعية بعد التقاعد، والضغوطات التي يعيشها بعد هروب ابنته من زفافها، لينطلق في رحلة البحث عنها، ويصطدم بالعديد من المفاجآت غير المتوقعة.
وتدور الأحداث في ظل ظروف الحرب بنطاق أجواء من واقع المجتمع السوري، وتحول العلاقات التي نشأت بعدها.
وسبق أن شارك أيمن زيدان بعدة منشورات متعلقة بعرض الفيلم في السعودية والمغرب.
من هم أبطال فيلم "أيام الرصاص"؟
أما سمير كويفاتي فقد تولى التأليف الموسيقي لـ"أيام الرصاص" في سلسلة تعاونه المستمرة مع الفنان أيمن زيدان، إذ تجمعهم شراكة وصداقة وثيقة.
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