عن طريق نجله.. رسالة مؤثرة من ميادة الحناوي لفضل شاكر - فيديو

وخاطبت ميادة نجل الفنان قائلة:
"بابا فنان عظيم، أول ما نزل هالأغنية بسمعها شي 100 مرة باليوم... الكبير كبير، والصغير ما نعرفوش، وإن شاء الله بيرجع بالسلامة. فضولة اشتقنالك كتير كتير."
كلمات ميادة العفوية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون بمثابة شهادة فنية راقية تؤكد قيمة فضل شاكر الفنية، رغم التحديات التي يواجهها منذ سنوات.
يُذكر أن تقارير إعلامية لبنانية كانت قد أفادت مؤخرًا بأن فضل شاكر ينوي تسليم نفسه للقضاء، بعد تعرضه لمضايقات وتهديدات داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث يقيم منذ نحو 13 عامًا.
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