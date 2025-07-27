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عن طريق نجله.. رسالة مؤثرة من ميادة الحناوي لفضل شاكر - فيديو

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ميادة الحناوي ومحمد فضل شاكر
 
الأحد، 27-07-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   ظهرت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي في مقطع فيديو متداول، وجّهت خلاله رسالة مؤثرة إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، أعربت فيها عن محبتها الكبيرة له وإعجابها بفنه، وذلك خلال لقاء عفوي جمعها بابنه محمد فضل شاكر.

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وخاطبت ميادة نجل الفنان قائلة:
"بابا فنان عظيم، أول ما نزل هالأغنية بسمعها شي 100 مرة باليوم... الكبير كبير، والصغير ما نعرفوش، وإن شاء الله بيرجع بالسلامة. فضولة اشتقنالك كتير كتير."


كلمات ميادة العفوية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون بمثابة شهادة فنية راقية تؤكد قيمة فضل شاكر الفنية، رغم التحديات التي يواجهها منذ سنوات.


يُذكر أن تقارير إعلامية لبنانية كانت قد أفادت مؤخرًا بأن فضل شاكر ينوي تسليم نفسه للقضاء، بعد تعرضه لمضايقات وتهديدات داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث يقيم منذ نحو 13 عامًا.

 

 

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gnews

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