فنانة سورية شهيرة تحسم الجدل وتعلن الطلاق رسميًا - صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، فجر اليوم الاثنين، انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، مؤكدة أن الطلاق تم “باحترام وتفاهم”، ومطالبة باحترام الخصوصية.



وجاء الإعلان عبر ستوري على حسابها في “إنستغرام”، وذلك بعد أيام من حذفها ثم إعادة نشر صور تجمعها بزوجها، وسط جدل وشائعات رافقت حياتهما الزوجية منذ فترة.

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