فنانة سورية شهيرة تحسم الجدل وتعلن الطلاق رسميًا - صورة

وجاء الإعلان عبر ستوري على حسابها في “إنستغرام”، وذلك بعد أيام من حذفها ثم إعادة نشر صور تجمعها بزوجها، وسط جدل وشائعات رافقت حياتهما الزوجية منذ فترة.
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