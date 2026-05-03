فنانة شهيرة تتعرّض لانتكاسة صحية مُفاجئة- صورة

الوكيل الإخباري- تعرّضت الفنانة السعودية أميرة الشريف لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل حالتها حتى الآن.



ونشر حساب الشريف على تطبيق "سناب شات" صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها على فراش المرض دون إظهار ملامح وجهها، مع تعليق مقتضب جاء فيه: "اللهم إنا نستودعك أميرة، ادعوا لأميرة بالشفاء العاجل".



وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من نشرها صورة من رحلتها إلى المدينة المنورة، حيث تحدثت آنذاك عن أجواء روحانية مميزة، قبل تدهور حالتها الصحية بصورة مفاجئة.

