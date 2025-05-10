السبت 2025-05-10 11:14 م
 

فنانة لبنانية شهيرة تعود إلى المسرح بعد أسبوع من وفاة زوجها

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 10-05-2025 09:51 م
الوكيل الإخباري-   قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المضي قدمًا في عرض مسرحيتها الغنائية "كلو مسموح"، وفاءً لوصية زوجها الراحل وليد مصطفى، الذي توفي مؤخرًا بعد معاناة طويلة مع المرض.اضافة اعلان


ونشرت كارول سماحة رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لدي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق العمل وسبعين فنانًا على المسرح. كانت هذه وصية زوجي وليد، أن يُستكمل العمل مهما حصل. افتتاح مسرحية (كلو مسموح) سيكون يومي الإثنين والثلاثاء في 12 و13 مايو، وسنواصل العروض في 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان. المسيرة مستمرة، مع الألم، ولكن بإيمان كبير".

يُذكر أن مسرحية "كلو مسموح" تنتمي إلى فئة الأعمال الغنائية الاستعراضية، وهي مقتبسة من المسرحية العالمية المعروفة "Anything Goes".

هذا وحرصت الفنانة اللبنانية على شكر كل من دعمها وواساها في مصابها، وكتبت في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس": "من أعماق قلبي، أشكر كل من قدّم لي واجب العزاء، أو اتصل بي، أو أرسل إليّ كلمة طيبة... محبتكم كانت مصدر قوة وسندًا كبيرًا لي في هذا الوقت العصيب. أسأل الله أن يبعد عنكم كل حزن".

وكان المنتج المصري وليد مصطفى، زوج كارول سماحة، قد توفي فجر السبت عن عمر يناهز 53 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من حضور العيسوي لتقديم واجب العزاء لإياد علاوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله

قوات أمنية عراقية تنتشر بأحد الشوارع خلال مظاهرة خرجت في أيلول الماضي ببغداد

عربي ودولي العراق .. إجراءات وتشديدات صارمة خلال فترة انعقاد القمة العربية

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة

وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)

أخبار محلية طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام

جانب من الفعالية

شؤون برلمانية "كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة

تعبيرية

فن ومشاهير فنانة لبنانية شهيرة تعود إلى المسرح بعد أسبوع من وفاة زوجها

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان

عربي ودولي باكستان تشكر ترامب وتشيد بدور واشنطن في حل الأزمة مع الهند

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة