فنانة معتزلة تُهدّد بملاحقة سارقي فيديوهاتها مع زوجها قضائيًا!

وأوضحت أنها تواصلت مع محامي العائلة لملاحقة الجهات التي أعادت نشر هذه الفيديوهات من دون الحصول على إذن مسبق منها.
وكتبت شمس البارودي قائلة: "مش مسامحة أي حد بيسرق فيديو من على صفحتي.. مضطرة أبطل أنزل فيديوهات عائلة لحد ما أشوف حل، وكلمت المحامي أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية.. ربنا كبير".
ويأتي ذلك عقب نشر الفنانة فيديو سابق لها برفقة زوجها الراحل حسن يوسف، خلال احتفالهما بـشم النسيم، حيث شاركت متابعيها بمقطع من أرشيف الذكريات.
لكن الفيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع بعد إعادة نشره من قبل عدة صفحات، من دون إذن، ما أثار استياءها.
