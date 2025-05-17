فنان مصري يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب! - صورة

الوكيل الإخباري- تحدث الفنان خالد الصاوي بصراحة عن الأثر النفسي العميق الذي تركه فشل فيلم "جمال عبد الناصر" على مسيرته، مؤكدًا أنه كان يُعلّق عليه آمالًا كبيرة كنقطة تحول فنية. وفي لقاء مع تلفزيون عمّان، قال الصاوي إنه دخل في نوبة اكتئاب استمرت لعدة أشهر، لجأ خلالها إلى طبيب نفسي.

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وأوضح قائلاً: "اكتأبت جداً بعد ما الفيلم مانجحش، لأني كنت شايفه فرصة عمري... قعدت مع الدكتور 3 شهور، وفي الآخر قالي خلينا نبقى صحاب، لأنك عامل زي الطوبة، مش عارف أخشلك من أي حتة!"، مضيفًا بسخرية: "يا عمّ عالج نفسك بنفسك أحسن وخلينا على صحوبية!".



ولدى سؤاله مازحًا إن كان قد شُفي، أجاب الصاوي بخفة دم: "وأنت شايفني اتعالجت؟!".



على الصعيد الفني، شارك الصاوي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" إلى جانب عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، ومنة فضالي. كما يُعرض له حاليًا في دور السينما فيلم "سيكو سيكو"، بمشاركة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، تارا عماد، وديانا هشام، من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.



