قرار قضائي في دعوى ياسمين عز ضد نيشان بتهمة السب والقذف

الوكيل الإخباري- شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، في القضية المرفوعة ضده من الإعلامية المصرية ياسمين عز، والتي تتهمه فيها بسبها وقذفها.

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تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2023، أثناء انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث تغيبت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها مع نيشان بعنوان "الإعلام و الترند"، ما دفعه للتعليق بشكل ساخر على غيابها قائلاً إن ياسمين مشغولة بتحضير "صوتها الشتوي".



هذا التعليق اعتبرته ياسمين عز مسيئًا لشخصيتها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد نيشان بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



القرار وتأجيل الجلسة

بعد سماع مرافعة محامي ياسمين عز، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 فبراير الجاري، لحضور توكيل محامي المتهم، وذلك في إطار متابعة سير القضية التي شهدت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.