كندة علوش تحسم حقيقة غيرتها من أسماء جلال

وأوضحت علوش أن علاقتها بأسماء جلال تقوم على الاحترام والصداقة، معربةً عن استيائها من اختلاق الشائعات لتحقيق المشاهدات، ومشددةً على دعمها الدائم لزوجها وفخرها بنجاحاته، داعيةً الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة.
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