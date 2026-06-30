كندة علوش تحسم حقيقة غيرتها من أسماء جلال

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الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة السورية كندة علوش على الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات أو غيرة بينها وبين الفنانة المصرية أسماء جلال بسبب تعاون الأخيرة مع زوجها الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة. اضافة اعلان





وأوضحت علوش أن علاقتها بأسماء جلال تقوم على الاحترام والصداقة، معربةً عن استيائها من اختلاق الشائعات لتحقيق المشاهدات، ومشددةً على دعمها الدائم لزوجها وفخرها بنجاحاته، داعيةً الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المفبركة.











