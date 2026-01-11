لأول مرة.. درة تكشف عن "واقعة حزينة" في حياتها الشخصية

وشكّل هذا التصريح مفاجأة لجمهور درة، المعروفة بحرصها الدائم على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام.
على الصعيد الفني، تترقب درة عرض مسلسلها الجديد «ذنب»، المكوّن من 10 حلقات، حيث تجسد دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات درامية مع بطل العمل هاني سلامة، بعد حادث يقلب مسار الأحداث.
