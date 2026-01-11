الأحد 2026-01-11 03:23 م

لأول مرة.. درة تكشف عن "واقعة حزينة" في حياتها الشخصية

للا
الفنانة درة
 
الأحد، 11-01-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة درة للمرة الأولى عن تجربة شخصية مؤلمة، مؤكدة أنها تعرضت للإجهاض مرتين، ما ترك أثراً نفسياً عميقاً لديها. وجاء ذلك من خلال تعليق مؤثر نشرته عبر حسابها على «إنستغرام» دعماً لإحدى صديقاتها بعد فقدان جنينها، معربة عن تضامنها مع جميع النساء اللاتي مررن بالتجربة نفسها.

اضافة اعلان


وشكّل هذا التصريح مفاجأة لجمهور درة، المعروفة بحرصها الدائم على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام.


على الصعيد الفني، تترقب درة عرض مسلسلها الجديد «ذنب»، المكوّن من 10 حلقات، حيث تجسد دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات درامية مع بطل العمل هاني سلامة، بعد حادث يقلب مسار الأحداث.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ع

فيديو منوع مشهد ساحر: سماء مدينة برمنجهام البريطانية تتحول الى اللون الوردي اثر عاصفة ثلجية

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

خاص بالوكيل إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

ع

فيديو منوع متداول: أداة تُستخدم لتضييق البنطال دون تغيير مقاساته

ت

أخبار محلية أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

ا

فيديو منوع بكاء خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري عند حديثه عن الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل

شؤون برلمانية المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب



 






الأكثر مشاهدة