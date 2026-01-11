لأول مرة.. درة تكشف عن "واقعة حزينة" في حياتها الشخصية

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة درة للمرة الأولى عن تجربة شخصية مؤلمة، مؤكدة أنها تعرضت للإجهاض مرتين، ما ترك أثراً نفسياً عميقاً لديها. وجاء ذلك من خلال تعليق مؤثر نشرته عبر حسابها على «إنستغرام» دعماً لإحدى صديقاتها بعد فقدان جنينها، معربة عن تضامنها مع جميع النساء اللاتي مررن بالتجربة نفسها.

اضافة اعلان



وشكّل هذا التصريح مفاجأة لجمهور درة، المعروفة بحرصها الدائم على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام.



على الصعيد الفني، تترقب درة عرض مسلسلها الجديد «ذنب»، المكوّن من 10 حلقات، حيث تجسد دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات درامية مع بطل العمل هاني سلامة، بعد حادث يقلب مسار الأحداث.