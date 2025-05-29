للمرة الأولى.. براد بيت يتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي

الطلاق جاء بعد حادثة جدلية على متن طائرة خاصة، ولم تُوجَّه إلى بيت أي اتهامات. الثنائي لديهما ستة أبناء، وخاضا صراعاً طويلاً حول الحضانة والممتلكات.
مصدر مقرب أشار إلى أن بيت "مرتاح لانتهاء القضية"، ويعيش علاقة مستقرة مع إينيس دي رامون منذ 2022. أما محامي جولي، فأكد أنها "منهكة لكن مرتاحة لانتهاء هذا الفصل".
بيت عبّر عن انزعاجه من التغطية الإعلامية لحياته الشخصية، مؤكداً أن الشهرة كانت عبئاً، لكنه يجد الطمأنينة وسط أصدقائه ومحيطه القريب.
-
أخبار متعلقة
-
"اتفاق صلح".. محمد سامي يُنهي نزاعه القضائي
-
حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتهما الثانية (صورة)
-
فيديو يوثق لحظة اكتشاف انهيار سقف منزل مؤثرة كويتية شهيرة
-
تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان مصري شهير
-
'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو
-
أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان تعود مُجددا.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
-
ياسمين صبري تتعرّض لموقف محرج.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
-
شاهد ماريتا الحلاني في أول ظهور لها بعد الغياب