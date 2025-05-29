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للمرة الأولى.. براد بيت يتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي

فاغفغا
براد بيت وأنجلينا جولي
 
الخميس، 29-05-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري- كسر الممثل العالمي براد بيت صمته بشأن طلاقه من أنجلينا جولي، الذي أُنجز رسمياً في أواخر 2024، بعد نزاع قضائي استمر منذ 2016. وفي مقابلة مع مجلة GQ، قلّل بيت من أهمية التسوية، قائلاً إنها "مجرد إجراء قانوني اكتمل".

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الطلاق جاء بعد حادثة جدلية على متن طائرة خاصة، ولم تُوجَّه إلى بيت أي اتهامات. الثنائي لديهما ستة أبناء، وخاضا صراعاً طويلاً حول الحضانة والممتلكات.


مصدر مقرب أشار إلى أن بيت "مرتاح لانتهاء القضية"، ويعيش علاقة مستقرة مع إينيس دي رامون منذ 2022. أما محامي جولي، فأكد أنها "منهكة لكن مرتاحة لانتهاء هذا الفصل".


بيت عبّر عن انزعاجه من التغطية الإعلامية لحياته الشخصية، مؤكداً أن الشهرة كانت عبئاً، لكنه يجد الطمأنينة وسط أصدقائه ومحيطه القريب.

 

لبنان 24 

 
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